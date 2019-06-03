Президент уволил заместителя главы СБУ. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 июня, подписал указ №349 об увольнении с поста заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Кононенко. Документ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», – сказано в указе.
Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.
Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку 20 мая. Если его отставку примет парламент, исполнять обязанности главы СБУ будет назначенный президентом Украины первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов. Министр иностранных дел Павел Климкин о своей отставке заявил до инаугурации президента.
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