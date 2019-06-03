На Донетчине женщина оставила новорожденного сына на пороге больницы. Новости

В Левобережном районе Мариуполя (Донецкая обл.) на пороге роддома нашли новорожденного мальчика. Ребенок был укутан в одеяло, а рядом с ним находилась записка от матери. Правоохранители разыскивают мать мальчика. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщение в полицию поступило в воскресенье утром, 2 июня, от сотрудников роддома.

«Установлено, что роженица оставила младенца в день его рождения. Об этом свидетельствует записка, которую она оставила с ребенком. Сейчас мальчик находится в больнице, где за его состоянием здоровья наблюдают специалисты», – рассказали в полиции.

Правоохранители опросили персонал заведения и посетителей, которые могли стать свидетелями события, или владеют какой-либо информацией.

«Проверяются все роженицы, которые должны были родить в это время. Кроме того, полицейские обходят квартиры и дома, которые находятся рядом с местом, где был найден младенец», – отметили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.