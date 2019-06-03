Верховная Рада начнет рассматривать законопроект об Избирательном кодексе. Новости

Верховная Рада Украины на этой неделе начнет рассматривать законопроект об Избирательном кодексе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июня, в ходе Согласительного совета ВР сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, начать рассмотрение поправок в законопроект об Избирательном кодексе народные депутаты могут в четверг, 6 июня, после обеда. «Я очень рассчитываю, что аппарат Верховной Рады успеет подготовить до четверга таблицы поправок к Избирательному кодексу. Это один из наибольших законопроектов – кодексов, которые мы рассматривали за время своей каденции», – заявил Парубий.

«Очень важно, чтобы могли провести максимально профессионально и компетентно обсуждение [поправок в Избирательный кодекс]… Если бы комитет начал заново рассмотрение всех правок, это затянулось бы на 8-9 месяцев, поэтому комитет отдал на рассмотрение залу. Это значит, что в зале должна пройти очень компетентная и профессиональная работа», – добавил спикер парламента.

Он выразил надежду, что Верховная Рада Украины сможет принять Избирательный кодекс до летней сессии парламента, чтобы выборы народных депутатов прошли по открытым спискам.

Как сообщалось ранее, в законопроект об Избирательном кодексе Украины внесли почти 4,7 тыс. поправок, которые должен рассмотреть парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Читайте также: