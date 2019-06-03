Названа возможная дата встречи Путина и Зеленского. Новости

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Российской Федерации Владимира Путина состоится не раньше августа. Такое мнение выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в комментарии «Сегодня».

По его словам, то, что такие переговоры не состоятся в рамках торжеств, приуроченных операции «Оверлорд», тактический ход и для украинской, и для российской сторон.

«Запрос на переговоры есть. И есть необходимость. Я думаю, есть большое желание у Зеленского включиться в переговоры. У Путина есть не столько желание возобновить переговоры, сколько интерес к Зеленскому. Есть потребность у Франции, Германии, США. Но то, что сейчас произошло, – тактика. И наш президент не совсем готов к активным переговорам. И Путин сейчас ведет такую тактическую игру – он просто не форсирует переговоры», – говорит Фесенко.

Как считает эксперт, такая встреча возможна после проведения парламентских выборов в Украине и после ряда встреч Зеленского с лидерами других стран.

«Встреча состоится не раньше августа. Возможно, осенью. И, я думаю, она возобновит переговоры в "Нормандском формате". Но перед этим Зеленский встретится с лидерами Германии и Франции, возможно, США. Потому что предполагается визит его в США и встреча с Трампом», – добавляет политолог.

Но помимо этого вопрос Украины может подниматься и в ближайшее время. К примеру, на тех же торжествах к годовщине высадки в Нормандии.

«Я думаю, на торжествах в связи с очередным юбилеем нормандской операции будет встреча западных лидеров, в рамках которого будет подниматься вопрос Донбасса», – подводит итог Фесенко.