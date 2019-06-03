Пострадали четыре человека: На Донетчине столкнулись легковушка и автобус (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) 1 июня на перекрестке ул. Б. Хмельницкого и ул. Одесской автомобиль «Volkswagen Polo» столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба полиции Дружковки.

«В субботу, 1 июня, около 8 утра в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Одесской. На месте было установлено, что 37-летняя водитель автомобиля "Volkswagen Polo" на перекрестке с ул. Б. Хмельницкого, не предоставила преимущество в движении и совершил столкновение с пассажирским автобусом "Рута"», – рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров автобуса, из них один ребенок.

«Врачи диагностировали у пострадавших ушибы головы и плечевых суставов», – сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Дружковки

Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. По данному факту проводится проверка.