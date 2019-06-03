США являются стороной конфликта на Донбассе, – грузинский эксперт. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе – это геополитический конфликт, в котором и Россия, и США являются сторонами конфликта. Об этом заявил грузинский конфликтолог, директор Тбилисского института международных отношений и руководитель Кавказской лаборатории геополитического моделирования Александр Русецкий.

«США не могут никаким образом рассматриваться в роли медиатора (посредника в урегулировании конфликта на Донбассе, – прим. ред.), потому что они – сторона конфликта. РФ по Абхазии была стороной конфликта, а под эгидой ООН еще и медиатором. Это смешно. Нужно говорить правду, что эти конфликты имеют многие составляющие. Одна из составляющих – это борьба за влияние этих крупных держав», – считает он.

«Это нормальное явление в геополитике – каждый пытается тянуть сферы влияния в свою сторону. Поэтому медиатором США не могут быть. Но США, если взяли ответственность, то должны нести ее и не должны бросать посреди пути те группы, с которыми они сотрудничали или сотрудничают, что происходило с западными партнерами ни один раз», – продолжил Русецкий.

По его словам, США могли бы активнее поддерживать проукраинское население в «Л-ДНР» и активнее оказывать финансовую поддержку вузам-переселенцам, переселенцам и информационным проектам Украины для Донбасса. «США могут быть покровителями определенных процессов, которые близки к миротворческим», – отметил конфликтолог.

«Если США – союзники, то пусть они будут союзниками реально, а медиаторами они точно не могут быть. Когда они будут реально поддерживать, а не подставлять этих людей, тогда найдется тот, кто может быть медиатором между Россией и США в этой ситуации», – добавил эксперт.

Грузинский конфликтолог также считает, что главная проблема в разрешении вооруженных конфликтов, таких как в Грузии и на Донбассе, находится в определении самих конфликтов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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