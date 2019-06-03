Новый руководитель СБУ назвал поставленные президентом задачи. Новости

Службе безопасности Украины поставлена главная цель – борьба с коррупцией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июня, в ходе брифинга в Киеве заявил и. о. председателя СБУ Иван Баканов.

«Сегодня прошла встреча с президентом Украины, и президент поставил перед СБУ довольно четкую задачу. Первое, это победить коррупцию, которую президент считает главной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага», – сказал он.

«Больше не будет никаких "крышевальщиков", никаких "смотрящих" ни за какими бизнесами, ни за какими теневыми оборотами. Наша главная задача – вывести теневой бизнес из тени, потому что именно он является кормовой базой для коррупции. СБУ больше никогда не будет оглядываться ни на какие фамилии. Мы будем действовать решительно и уверенно исключительно в рамках и способами, предусмотренными законом», – заявил Баканов.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.

Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку 20 мая. Если его отставку примет парламент, исполнять обязанности главы СБУ будет назначенный президентом Украины первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов. Министр иностранных дел Павел Климкин о своей отставке заявил до инаугурации президента.

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