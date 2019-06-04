Нас взяли в заложники: В Донецке обсуждают «беспредельщиков» в «ГАИ». Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на работу сотрудников «ГАИ». Об этом сообщают дончане в соцсетях.
В частности, житель Донецка рассказывает о своей ситуации, когда два дня подряд его останавливали сотрудники «ГАИ» и высказывали подозрение в том, что он находится в состоянии наркотического опьянения. В первый раз поводом послужило то, что мужчина выглядел уставшим в 21:00, когда спешил домой, чтобы успеть до начала комендантского часа. Во второй раз в «ГАИ» решили, что мужчина сильно похудел.
«Делают это гайцы с вояками», – возмущается автор поста.
В соцсетях данный рассказ вызвал бурное обсуждение. Так, люди спорят о том, есть ли смысл жаловаться на подобные действия:
- Владимир: «На "горячую линию" звонил? Телефон в общем доступе. Надо прямо с места остановки звонить. Номер значка инспектора, ФИО и вперед»;
- Катя: «Там анонимки не принимают!»;
- Андрей: «А если не анонимка, то можешь потом без вести пропасть»;
- Артем: «А можно не плакать, а пойти и что-то сделать. Вдруг получится?»;
- Андрей: «Тут ничего не получится, поверь… Это правда жизни. Я пробовал. Ты нафиг никому тут не нужен»;
- Серега: «Да какой там номер значка, вчера специально посмотрел, оба стояли без значков».
Также люди высказывают свое возмущение действиями сотрудников «ГАИ», которые «разводят» людей, их безнаказанностью и «властями ДНР» в целом:
- Денис: «Что тут непонятного – нас взяли в заложники, КЧ ввели, потому что боятся собственного народа»;
- Сергей: «Почти все ГАИшники – беспредельщики, и если кому-то они не попались на дороге, то это просто дело времени»;
- Дмитрий: «Мр**и они, а не беспредельщики…Меня в ДНР за три года только один адекватный остановил… Остальные все разводчики… Своих же земляков прессуют»;
- Ольга: «Да, доводилось общаться с подобными личностями. Разводили на деньги прямым текстом, а если не дашь денег, подкинем что-нибудь в машину и т д. Держал документы в руках и не отдавал (уточню, что даже причина остановки не называлась), пока не достала телефон и не начала звонить "Куда надо", так он швырнул мои документы мне на крышу машины, сели в свою и свалили по быстрому… Но радует, что не все такие, попадались и нормальные».
Дончане отмечают, что подобные действия осуществляются и в отношении пешеходов. «С пешими та же фигня. И не представляются, звонить никуда не дают... Сейчас еще дружина появится», – пишет Илюха.
Жители Донецка делятся мнениями о работе сотрудников различных «подразделений МВД»:
- Иван: «Зато когда за углом мобильник у малолеток отжимают – этих героев днем с огнем не найдешь, то они наркоманов ловят на этажах (причем, знают где варят, те им стучат, что щас выйдет клиент) и много еще фигни за ними наблюдал. У малолеток за распитие алкоголя на улице берут мзду и уходят»;
- Ярослав: «Не раз наблюдал в окно, как "доблестные" догоняют какой-нибудь "Жигуленок", выволакивают всех из машины, руки на крышу/капот и по полчаса шмон-беседа. О чем втирают, конечно, непонятно, но частенько минут через пять появляется вторая машина с вояками. Мать в первый раз когда увидела, думала, ДРГ поймали. А потом – опа, и всех отпустили. Раз в неделю точно такой цирк вижу. Да и ППС у нас тоже могут без видимых причин шмон устроить. Чисто от нечего делать»;
- Дмитрий: «Потому что у нас прав здесь, как у собаки в вольере... Сам так на сотрудника попался и в ответ на его хамство ответил хамством, в итоге 15 суток без всякого разбирательства. При этом его начальник добавил, чтобы я радовался, что не 14 год»;
- Михаил: «Туда идут работать не для порядка, а за баблом! Компетентность и профессионализм тут не скоро появится, терпения нам всем»;
- Саня: «Скажите спасибо, что вас в квартирах не шмонают, хоть как-то стесняются».
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