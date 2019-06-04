Нас взяли в заложники: В Донецке обсуждают «беспредельщиков» в «ГАИ». Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на работу сотрудников «ГАИ». Об этом сообщают дончане в соцсетях.

В частности, житель Донецка рассказывает о своей ситуации, когда два дня подряд его останавливали сотрудники «ГАИ» и высказывали подозрение в том, что он находится в состоянии наркотического опьянения. В первый раз поводом послужило то, что мужчина выглядел уставшим в 21:00, когда спешил домой, чтобы успеть до начала комендантского часа. Во второй раз в «ГАИ» решили, что мужчина сильно похудел.

«Делают это гайцы с вояками», – возмущается автор поста.

В соцсетях данный рассказ вызвал бурное обсуждение. Так, люди спорят о том, есть ли смысл жаловаться на подобные действия:

Владимир: «На "горячую линию" звонил? Телефон в общем доступе. Надо прямо с места остановки звонить. Номер значка инспектора, ФИО и вперед»;

Катя: «Там анонимки не принимают!»;

Андрей: «А если не анонимка, то можешь потом без вести пропасть»;

Артем: «А можно не плакать, а пойти и что-то сделать. Вдруг получится?»;

Андрей: «Тут ничего не получится, поверь… Это правда жизни. Я пробовал. Ты нафиг никому тут не нужен»;

Серега: «Да какой там номер значка, вчера специально посмотрел, оба стояли без значков».

Также люди высказывают свое возмущение действиями сотрудников «ГАИ», которые «разводят» людей, их безнаказанностью и «властями ДНР» в целом:

Денис: «Что тут непонятного – нас взяли в заложники, КЧ ввели, потому что боятся собственного народа»;

Сергей: «Почти все ГАИшники – беспредельщики, и если кому-то они не попались на дороге, то это просто дело времени»;

Дмитрий: «Мр**и они, а не беспредельщики…Меня в ДНР за три года только один адекватный остановил… Остальные все разводчики… Своих же земляков прессуют»;

Ольга: «Да, доводилось общаться с подобными личностями. Разводили на деньги прямым текстом, а если не дашь денег, подкинем что-нибудь в машину и т д. Держал документы в руках и не отдавал (уточню, что даже причина остановки не называлась), пока не достала телефон и не начала звонить "Куда надо", так он швырнул мои документы мне на крышу машины, сели в свою и свалили по быстрому… Но радует, что не все такие, попадались и нормальные».

Дончане отмечают, что подобные действия осуществляются и в отношении пешеходов. «С пешими та же фигня. И не представляются, звонить никуда не дают... Сейчас еще дружина появится», – пишет Илюха.

Жители Донецка делятся мнениями о работе сотрудников различных «подразделений МВД»: