В Мариуполе мать вернулась за брошенным младенцем: Ребенка ей не отдали. Новости

В Мариуполе ночью новорожденного ребенка оставили у дверей Левобережного роддома с запиской. Мать ребенка быстро одумалась и вернулась за крохой, однако младенца ей не отдали.

По словам начальника Службы по делам детей Мариупольского горсовета Натальи Красильниковой, женщина, которая называет себя мамой младенца, нашлась: она обратилась в больницу с просьбой вернуть ребенка, так как передумала. Но в больнице не устанавливали личность женщины и малыша ей не отдали. Вместо этого направили мариупольчанку в Службу по делам детей.

«Когда-то эта мама уже попадала в наше поле зрения. Она не состоит в браке, у нее это пятый ребенок. Говорить, что мама не отдавала отчет в своих действиях, нельзя», – отметила Наталья Красильникова.

Теперь женщине предстоит доказать, что именно она является биологической матерью ребенка. Будет проведен осмотр гинеколога, медики проведут экспертизу. Как уточнили в Службе по делам детей, женщина рожала вне медицинского учреждения, потому, вероятнее всего, регистрировать этого ребенка будет орган опеки.

«Мы поможем ей, если увидим искреннее желание вернуть малыша и будем точно уверены, что через несколько месяцев нам не придется забирать его. Все зависит только от желания мамы вернуть ребенка», – добавила Красильникова.

Источник: MRPL.CITY

Читайте также: