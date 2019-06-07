В коридоре алкаши с бомжами лежали: Жители Луганска обсуждают городские больницы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в больницах нет даже самых элементарных лекарств. В частности, так дела обстоят в горбольнице №4. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Заехали с другом к его маме в 4 больницу... Я был в шоке от увиденного. Лежала она на 4-м этаже в отделении неврологии. В отделении нет ничего, ни ваты с бинтами, ни перчаток, ни, естественно, лекарств, даже самых элементарных, все нужно покупать в аптеке, находящейся в 500 метрах от корпуса… А если человек один? Да и слабо себе представляю, как больной, которому даже говорить тяжело, встанет, спустится с 4 этажа, и пойдет полкилометра, чтобы купить себе лекарства», – пишет автор поста в луганском паблике.

«Что еще возмутило, это курящие повсюду врачи, медсестры и санитарки, они настолько обнаглели, что даже не отходят от входа в корпус. О внешне-техническом состоянии помещений больницы даже говорить смысла нет, все очень плохо… Здравоохранение в ЛНР на данный момент в очень плачевном состоянии», – добавляет он.

Жители Луганска подтверждают, что в указанной больнице имеются проблемы:

Юлия: «Не защищаю ЛНР, но в 4-й лежала примерно в 2010, в одном отделении люди лежали с диареей и гепатитом, пользовались общим санузлом, отделение было просто убитым, мыши ходили пешком, особенно ночью, коты сидели прямо в палате, в ожидании полакомиться мышью или обедом пациента, в общем, ничего не изменилось, никому не желаю туда попадать»;

Константин: «4-я больница – это пи***ц. Она и до войны не особо славилась»;

Алла: «Самая ужасная больница. Выкачка денег!»;

Екатерина: «Самая ужасная больница, бабушка лежала, а в коридоре алкаши с бомжами лежали»;

Алика: «Если положить бомжей с алкоголиками в палаты, потом больные будут жаловаться, что им приходится терпеть такое соседство. Потому – да, часто их кладут в коридоре. А больница жуткая».

Луганчане отмечают, что подобное положение дел – во многих больницах города, и покупать бинты, шприцы приходится всем пациентам:

Елена: «Тут дело, скорее, не в конкретной больнице, а в состоянии здравоохранения в целом»;

Анна: «А в других больницах что, лучше?!»;

Мария: «В любой больнице города сейчас надо покупать все самим, вплоть до перчаток. А в 4-й это вообще. Привезли по "скорой", сделали рентген, на снимке поставили 15 год. Пошла исправлять: ставит 16-й. Я говорю, вообще-то, сейчас 2019 год, это издевательство. А теперь думаю, может мне его вообще не делали с таким отношением».

Жители Луганска также поднимают вопросы отношений врачей и пациентов, а также низких зарплат медработников:

Елена: «Да все у них есть, разворовали и отнесли в аптеку. У меня знакомая работала в областной нашей до войны, так вечно таскала то бинты, то марлю, шприцы, перчатки»;

Дмитрий: «Вот интересно, что в голове у людей, которые уверены в том, что врачи и медсестры воруют медикаменты? Я вам так скажу, воровать нечего! Все ушло, не доходя до больницы! И в этом никак не виноваты медики. Сказали б спасибо за то, что они хоть как-то работают в нынешней обстановке. Никого из молодежи не заставишь работать в суточном режиме с окладом в 3,5 тыс. руб. (1,5 тыс. грн по местному курсу на 7.06.2019 – ред.)! Вот и отношение такое у них к пациентам, мало того, что з/п – как милостыня, так еще и мозги е**т со всех сторон. И кто до этого довел??? И дальше будет только...»;

Виктор: «Тут, скорее, вопрос не в том, что медики что-то воруют, а в том, что они молчаливо терпят унизительно низкие з/п, отсутствие медикаментов, даже самых элементарных, и срывают свое недовольство на пациентах».

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