На Луганщине незаконно перерабатывали древесину. Новости

В Луганской области незаконно перерабатывали древесину. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что сотрудники Государственной фискальной службы, привлеченные в состав Объединенных сил, провели отработку субъектов хозяйственной деятельности, действующих на территории Луганской области.

«В ходе отработки в поселке Боровское Луганской области установлена площадка, на которой осуществлялась деятельность по переработке и реализации древесины без соответствующих разрешительных документов. В результате проведенных мероприятий изъят технологический лесной материал объемом более 25 кубических метров и оборудование для переработки древесины на общую сумму около 1,8 млн грн», – сообщили в пресс-центре.

В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность составлен админпротокол.