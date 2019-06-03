В Константиновке из окна выпрыгнул пациент горбольницы. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) из окна здания городской больницы выбросился пациент. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Константиновского отделения полиции, мужчина 1946 года рождения находился на лечении в отделении стационара городской больницы №5.

Со слов родственников, мужчина неоднократно высказывал мысли о попытке суицида. Мужчина остался один в палате, открыл окно и прыгнул вниз.

Спасти пациента больницы не удалось, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Прибывшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

Источник: Знамя индустрии