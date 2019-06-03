В Мариуполь прибыла 326-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова. Новости

Сегодня утром, 3 июня, в Мариуполь прибыла 326-я колонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи, из которой будут сформированы продуктовые наборы. Их получат пенсионеры, дети, люди с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«В ежедневном режиме Ринат Ахметов помогает мирным жителям, фактически спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью. Бригады мобильной выдачи Фонда работают в самых горячих точках Донбасса, и вместе с помощью они приносят с собою надежду», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

Всего в июне мобильные волонтеры доставят наборы выживания жителям 46 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 20 тыс. человек. Ознакомиться с графиком выдачи можно по ссылке.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12 млн продуктовых наборов на Донбассе, которые сами люди называют «наборами выживания». Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.