Кучма будет снова представлять Украину на переговорах по Донбассу в Минске. Новости

Третий президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, президенты обсудили возобновление переговоров по Донбассу в «Нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе в Минске. «Уже 5 июня будет встреча Трехсторонней контактной группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой», – сказал Зеленский.
«Я очень хотел, чтобы это был ведущий профессиональный человек, и человек, которого уважают в Украине и за рубежом», – отметил Зеленский.
Президент Украины сообщил, что у украинской делегации уже есть идеи относительно возобновления плодотворных переговоров по Донбассу в Минске. «У нас нет много лет на прекращение войны, и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта», – подчеркнул глава государства.
Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял третий президент Украины Леонид Кучма.
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