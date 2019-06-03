Кучма прокомментировал свое возвращение в Минский процесс. Новости

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске сможет работать эффективнее в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, комментируя свое возвращение в Минский процесс.

«Я не мог в такое время не согласиться на это предложение, потому что Украина переживает не лучшие времена своей истории. В период, когда в Украине война, политических противоречий стало намного больше, чем было», – сказал он.

«В своей жизни я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность, и в группе, которая создана в "Нормандском формате", сделать свой вклад. Если мы принимаем там какие-то решения, согласованные, то они и в Украине должны выполняться», – добавил Кучма.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал возвращение Леонида Кучмы в Минский переговорный процесс. «У нас действительно есть конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», – подчеркнул глава государства.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял третий президент Украины Леонид Кучма. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 5 июня.

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