Начали работу образовательные центры для абитуриентов из неподконтрольного Донбасса . Новости

Сегодня, 3 июня, по всей Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Через центры жители временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма могут поступить в украинские вузы и учреждения профтехобразования по упрощенной процедуре – без ВНО, украинского паспорта и аттестата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного поступления, существенно увеличилось. К примеру, в 2016-м таких поступающих было менее 1 тыс., тогда как сейчас их уже почти 2 тыс. Важно, что, поступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, который будут признавать в Украине и мире», – отметил замминистра образования Юрий Рашкевич.

Центры «Крым-Украина» открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры «Донбасс-Украина» действуют на базе более 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.

Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.

Читайте также: