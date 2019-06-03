В Минобразования рассказали, сколько детей из неподконтрольного Донбасса не смогли сдать ВНО. Новости

Участники незаконных вооруженных формирований не дали пересечь линию разграничения 600 абитуриентам, которые направлялись на подконтрольную территорию Украины для прохождения ВНО. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич, передает «Укринформ».

«Более 600 абитуриентов просто не пропустили через линию разграничения (с начала ВНО – ред.). Это достаточно оценочная информация, мы знаем об этом из сообщений самих людей. Но цифры именно такого порядка. И мы со своей стороны должны принимать контрмеры. И мы считаем, что одна из таких важных контрмер – это, собственно, возможность поступать без ВНО, без документов об образовании через образовательные центры "Крым-Украина", "Донбасс-Украина"», – сказал Рашкевич.

Он отметил, что те абитуриенты из временно неподконтрольных территорий, которые сдали ВНО во время основной или дополнительной сессии, могут по конкурсу поступать в любой университет Украины.

В то же время, через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» абитуриенты смогут поступить на основании вступительных экзаменов – по украинскому языку, истории Украины и предмета на выбор вуза – в четко определенный перечень вузов. Полный перечень доступен на сайте Министерства образования и науки.

Учитывая то, что абитуриенты из неподконтрольных территорий не имели возможности изучать украинский язык и историю Украины, баллы их сертификатов ВНО могут быть ниже, чем у тех, кто учился на подконтрольной территории. Соответственно, будет выше и конкуренция при поступлении по широкому конкурсу. Однако, по словам Рашкевича, у абитуриентов из неподконтрольного Донбасса высокие шансы поступить именно через образовательные центры.

«Дети, которые сдали ВНО, имеют возможность вступать в любой университет по широкому конкурсу. Если это не удалось, то через вступительные экзамены, через образовательные центры они могут поступать в первую очередь в эти уполномоченные университеты по государственному заказу. Статистика показывает, что на одну и ту же специальность конкурсный балл на фиксированный заказ, как правило, ниже, чем на широкий конкурс. То есть, абитуриентам из оккупированных территорий Донбасса легче поступить (через образовательные центры – ред.). Но тогда они имеют меньший выбор высших учебных заведений», – объяснил замминистра.

Он уточнил, что в случае, если абитуриенты воспользуются возможностью поступления на бюджет в вузы через образовательные центры, и в будущем захотят перевестись в другой вуз, сделать это можно будет на общих основаниях – при наличии в желаемом университете свободного места на бюджетной форме обучения. «Любой перевод с бюджета на бюджет возможен в том случае, когда во втором университете есть бюджетное место. Возможности такие есть, но гарантий нет», – сказал Рашкевич.

Напомним, сегодня, 3 июня, по всей Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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