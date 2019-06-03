Ситуация в пунктах пропуска днем 3 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:45. Горловка – машин много, пропускают слабо. Проблемы с базой»;

Елена: «13:25. Горловка в Бахмут на ДНР машин очень много, движения практически нет. Пеших 2/3 сетки, движется медленно. Украина – пусто и пеших и машин. Бахмут – Горловка. Машин и пеших нет. ДНР машин за стелой "Горловка", пеших полсетки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «12:00. "Каргилл" пусто в обе стороны, собирают по 10 машин и на запуск»;

Денис: «12:38. На "Каргилле" пусто в обе стороны»;

«Koala»: «13:44. Каргил в Украину пусто. В Донецк в Марьинке машин 20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Olga: «12:55. Еленовка в Украину. Пешая – пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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