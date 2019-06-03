Украина теряет подрастающее поколение детей из «Л-ДНР», – Аброськин. Новости

В «Л-ДНР» при полной поддержке РФ целенаправленно отдаляют подрастающее поколение украинцев от Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«В отдельных оккупированных районах Луганской области в 2018-2019 учебном году общеобразовательные учебные заведения (школы, лицеи, гимназии) выпустили 4732 ученика 11-х классов и 8256 учащихся 9-х классов. В отдельных оккупированных районах Донецкой области выпустили 8120 учеников 11-х классов и 13228 учеников 9-х классов. И представьте себе – лишь немного более 800 детей из ОРДЛО* зарегистрировались для прохождения ВНО на подконтрольной части Украины», – написал он.

«Некоторая часть уедет в РФ, там для них создали льготные условия для поступления, а другие 30 тыс. – останутся в квазиреспубликах. За 5 лет войны это уже более 150 тыс. потерянных наших граждан. И любить нас, украинцев, они уже не будут! Но все же – это наши дети и мы должны бороться за каждого из них, если мы действительно беспокоимся за нашу соборную Украину, но время идет», – добавил Аброськин.

Как сообщалось ранее, первый заместитель главы Национальной полиции Украины также считает, что дети из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса должны получить право на бесплатное обучение в украинских вузах без сдачи внешнего независимого оценивания.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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