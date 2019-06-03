В «ДНР» за выходные произошло три убийства. Новости

В «ДНР» за минувшие выходные дни зарегистрировали 26 сообщений о преступлениях, в том числе 3 убийства, 7 фактов причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 разбой, 3 грабежа. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Кировского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1969 года рождения с ножевым ранением. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали ранее судимого злоумышленника. Действия подозреваемого попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Об остальных двух убийствах подробности не сообщаются.

Читайте также: