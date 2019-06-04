Получить востребованные профессии: В Новопскове откроют 4 факультета вуза-переселенца. Новости

В Луганской области на базе Новопсковского профессионального аграрного лицея с 1 сентября 2019 года планируется открытие 4-х факультетов вуза-переселенца Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской районной государственной администрации.

«Здесь можно будет получить такие необходимые и востребованные в нашем регионе профессии, как агроном, механик, инженер строительной отрасли. Вы получите замечательную возможность, не выезжая за пределы района, получить высшее образование. Это сэкономит ваше время и деньги», – говорится в сообщении.

Как отмечается, процесс формирования учреждения еще не завершен, поэтому есть еще время принять решение.

Подробная информация об условиях обучения и проживания будет размещена на сайте РГА позже.

Как сообщалось ранее, преподаватели нескольких американских вузов помогут вузу-переселенцу – Луганскому национальному аграрному университету – осовременить учебный процесс. Проект поддержки также предусматривает обновление материально-технической базы, развитие дуального образования и создание стратегии развития университета.

Напомним, в Луганской области вузы-переселенцы практически в полном объеме восстановили свою работу на уровне довоенного периода.

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