Одежда, обувь, игрушки: Жители Донетчины получат гумпомощь от Латвии. Новости

Сегодня, 3 июня, в Донецкой области делегация Латвийской Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом передала более 20 тонн гуманитарных грузов для гражданского населения, проживающего вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Латвия была одной из первых европейских стран, которые начали оказывать помощь регионам, пострадавшим в результате боевых действий. В свое время именно Латвия помогала решать самые сложные гуманитарные вопросы, сейчас мы пытаемся преодолевать вызовы самостоятельно. Однако до сих пор мы совместно реализуем много военных и гуманитарных проектов, что положительно влияет на взаимоотношения между нашими странами», – сказал председатель ДонОВГА Александр Куць.

По словам Юриса Пойканса, это уже 12 гуманитарный груз, который доставляют непосредственно в Донецкую область. «В этот раз мы привезли одежду, обувь и игрушки, которые силами Национальной гвардии Украины будут переданы в Авдеевку и несколько других населенных пунктов. Я уверен, что также мы продолжим сотрудничество между учебными заведениями Донецкой области и Латвии для повышения уровня образования здесь и внедрения современных европейских стандартов», – сообщил он.

Кроме того, как отметил посол Латвии, в 2019 году продолжатся проекты по оздоровлению детей, проживающих вблизи линии разграничения и детей украинских военнослужащих, оказание гуманитарной помощи, улучшение преподавательского мастерства в учебных заведениях разных уровней и информационной безопасности Украины.

По информации пресс-службы, в состав гуманитарной помощи Латвии в разное время входили: одежда, обувь, одеяла, постельное белье (простыни, полотенца, наволочки), продукты питания, ортопедические кровати. За все время в Донецкую область грузовиками Национальной гвардии Украины, которая сотрудничает с Вооруженными силами Латвийской Республики, было доставлено и передано нуждающимся лицам и социальным структурам около 110 тонн гуманитарного груза.