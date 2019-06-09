В Украине кардинально изменена практика взыскания алиментов на ребенка-студента. Новости

Верховный суд Украины (ВС) кардинально изменил практику взыскания алиментов на ребенка-студента. Об этом сообщает Адвокатское объединение «Прядко и партнеры» на своей странице в Facebook.

Так, судом было рассмотрено дело № 644/3610/16-ц (производство № 61-12782св18). «Ранее студенты-заочники не могли рассчитывать на получение алиментов, поскольку считалось, что они могут зарабатывать самостоятельно. И в этом деле суды первой и апелляционной инстанции пришли к аналогичному выводу, отказав во взыскании алиментов. Однако ВС не согласился с таким решением судов первой и апелляционной инстанций, отменил их», – говорится в сообщении.

Как сообщается, суд указал, что обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, продолжающих учиться (независимо от формы обучения), возникает при совокупности таких юридических фактов:

достижение дочерью, сыном возраста, превышающего 18, но менее 23 лет;

продолжение ними обучения;

потребность в связи с этим в материальной помощи;

наличие у родителей возможности оказывать такую помощь (родители сами должны быть работоспособными и иметь заработок, позволяющий им содержать себя и своего совершеннолетнего ребенка).

«Следовательно, обязанность родителей содержать совершеннолетнего ребенка, продолжающего учиться после достижения совершеннолетия, не зависит от формы обучения», – резюмировали правозащитники.

Напомним, что в Украине существует три способа начать взыскание алиментов на ребенка.

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