Курортный сезон в Мариуполе: За 2 дня пляжи посетило около 53 тыс. человек. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в минувшие выходные пляжи посетило около 53 тысяч человек. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«1 и 2 июня посещаемость на пляжах города составила около 53 тысяч человек. Городские пляжи постоянно патрулируют на катерах экипажи Спасательной аварийно-водолазной службы», – говорится в сообщении.
Так, мариупольские спасатели обеспечивали безопасность детей, которые посещают пришкольные лагеря, детские центры внешкольной работы и санатории. Их количество составило 520 человек.
Также спасатели обеспечивали надлежащее времяпровождение на пляже для людей с инвалидностью.
Сотрудники аварийно-водолазной службы возвратили на берег 161 пловца, заплывших за ограничительные буи.
Трем посетителям была оказана доврачебная помощь. Вызов скорой помощи не требовался.
В субботу, 1 июня, спасатели обнаружили 3-летнюю девочку, которая потерялась. В течение 20 минут они нашли ее мать. Ребенок не пострадал.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью. Это единственный в Украине пляж, где маломобильные люди могут без проблем достичь воды и насладиться купанием в море.
Читайте также:
- Единственный в Украине: В Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью (50 фото)
- Курортный сезон: В Мариуполе главный спуск к пляжу – в аварийном состоянии (Видео)
- Пляжный сезон: На содержание побережья Мариуполя выделят более 4 млн грн (Фото)
- Отдыхающих все больше: В Мариуполе открылся пляжный сезон (Видео)
- В Мариуполе чистят пляжи: Работает «Каваллуччио» (Фото)
Комментарии