Курортный сезон в Мариуполе: За 2 дня пляжи посетило около 53 тыс. человек. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в минувшие выходные пляжи посетило около 53 тысяч человек. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«1 и 2 июня посещаемость на пляжах города составила около 53 тысяч человек. Городские пляжи постоянно патрулируют на катерах экипажи Спасательной аварийно-водолазной службы», – говорится в сообщении.

Так, мариупольские спасатели обеспечивали безопасность детей, которые посещают пришкольные лагеря, детские центры внешкольной работы и санатории. Их количество составило 520 человек.

Также спасатели обеспечивали надлежащее времяпровождение на пляже для людей с инвалидностью.

Сотрудники аварийно-водолазной службы возвратили на берег 161 пловца, заплывших за ограничительные буи.

Трем посетителям была оказана доврачебная помощь. Вызов скорой помощи не требовался.

В субботу, 1 июня, спасатели обнаружили 3-летнюю девочку, которая потерялась. В течение 20 минут они нашли ее мать. Ребенок не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью. Это единственный в Украине пляж, где маломобильные люди могут без проблем достичь воды и насладиться купанием в море.

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