В «ДНР» на выходных в ДТП пострадали дети. Новости

В «ДНР» за минувшие выходные дни произошло 8 ДТП, в которых травмированы 9 человек, и 9 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, в субботу, 1 июня, в Киевском районе Донецка 17-летний подросток пострадал после того, как взобрался на лестницу троллейбуса №2, не смог удержаться и упал на проезжую часть.

«В тот же день в Советском районе Макеевки на территории парка им. Воровского 13-летний велосипедист, двигаясь по пешеходной дорожке, совершил наезд на 2-летнего пешехода, который выбежал на пешеходную дорожку из-за кустарника. В результате ДТП малолетний пешеход получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

«2 июня в Буденновском районе Донецка 16-летняя велосипедистка совершила наезд на стоящий справа в попутном направлении автомобиль Daewoo Nexia. В результате ДТП подросток получила телесные повреждения», – заявили в «полиции».

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