Сезон пикников: Цены на шашлык и овощи в Донецке и Симферополе (Фото). Новости

Лето – сезон отпусков и пикников. На неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и в аннексированном Крыму сезон пикников лета-2019 открыт, пишет «Радио Свобода».

Так, жителям Донецка, готовым собрать классический набор для застолья на природе, на рынках предлагают ранние овощи. «Редиска, лук, помидоры, огурчики», – перечисляет обязательные составляющие пикникового стола дончанин.

По словам продавцов, в город завезли российские овощи из Краснодара. Однако все больше появляется местных овощей. «Огурцы вот – из Макеевки. Кабачки уже наши, местные пошли», – показывает товар продавец.

В пересчете на гривны, стоимость овощей в Донецке за 1 кг в среднем такова:

помидоры – 42 грн;

огурцы – 25 грн;

кабачки – примерно 29,50 грн;

редис – 21 грн;

капуста – 15 грн.

Дончане же такие цены считают завышенными. «У нас своя агрономия и все свое. Должны быть меньше цены», – говорит мужчина.

«Пока слишком высокие. Но все равно покупаем. А куда деваться?», – отмечает дончанка.

По словам продавцов, больших очередей нет, но люди покупают. «Все равно берут. Не так, как раньше, но берут», – говорит женщина.

Но главное на пикнике для большинства не овощи, а шашлык. «Шашлык готовим часто. Практически каждый выходной», – сказал житель Донецка, пришедший за продуктами.

Свиная мякоть, в частности, «шея» стоит около 135 грн за кг. «Со свинины готовим реже, чаще – из курицы, потому что она дешевле», – добавляет мужчина.

На донецких рынках куриные крылья и голень можно купить не дороже 50 грн, окорочок – за 54.

Немало дончан говорят, что между «вкуснее» и «дешевле» вынуждены выбирать последнее.

В Крыму на симферопольских рынках свиная «шея» стоит от 150 до 160 грн за кг, но есть и дороже. По словам одного продавца, свинина из России, по словам другого – с фермерского хозяйства Джанкойского района. «Берите! Дешевле вы не найдете», – сказал продавец мяса мужчине, которому 2,7 кг свинины обошлись в 945 рублей, это 397 грн.

Предлагают на рынке в Крыму и уже замаринованное мясо. Его стоимость – 168 грн за кг. А куриные крылья в маринаде по 71 грн. Курятина в Симферополе дороже, чем в Донецке. «Крылья –139 рублей (около 58 грн за кг), голень – 136 (около 57 грн)», – говорит продавщица.

Стоимость помидоров 180 рублей (около 76 грн за кг). По словам продавщицы, они из Азербайджана.

Импортных овощей и фруктов в солнечном Крыму немало. И они значительно дороже местных. Стоимость крымских овощей на рынке в Симферополе такова:

помидоры – около 42 грн;

огурцы – около 29 грн;

капуста – около 29 грн;

кабачки – около 31,50 грн;

баклажаны – около 75,50 грн.

Поэтому овощи на аннексированном полуострове тоже обойдутся немного дороже, чем в неподконтрольном Донецке.

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