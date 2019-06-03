Кучма в Минске хочет инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая. Новости

Третий президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма намерен инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе встречи в понедельник с членами украинской делегации ТКГ президент Владимир Зеленский обсудил перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

«Проблема безопасности – один из главных вопросов», – сказал Кучма.

По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать «минский процесс».

Руководитель украинской части ТКГ также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины.

Кучма сообщил, что будет инициировать прекращение боевых действий на время жатвы.

Как сообщалось ранее, третий президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял третий президент Украины Леонид Кучма.

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