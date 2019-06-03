В Мариуполе на побережье умер мужчина. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на Приморском бульваре спасатели обнаружили 41-летнего мужчину без признаков жизни. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

По его словам, это произошло вчера, 2 июня. Около 14:45 диспетчер «103» получил сообщение, что в районе четвертого волнореза умер мужчина. На место происшествия выехала спасательная группа. Прибыв туда в 14:51, спасатели обнаружили в автомобиле Daewoo Lanos тело мужчины 1978 года рождения.

По предварительным данным, смерть наступила около 14:00 от сердечно-сосудистого обострения на фоне алкогольного опьянения и теплового удара.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в минувшие выходные пляжи посетило около 53 тысяч человек.

Источник: MRPL.city