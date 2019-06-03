На блокпосту на Донетчине изъяли штык-нож. Новости

На блокпосту, который действует в рамках операции Объединенных сил (ООС) неподалеку от Славянска (Донецкая обл.), при проверке пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в Полтаву, у 42-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли штык-нож. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что на блокпосту у с. Долина правоохранители остановили автобус, следовавший на выезд из области.

«При проверке одного из пассажиров оказалось, что он прятал запрещенный предмет среди личных вещей. Нож изъят и направлен на экспертизу», – отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».