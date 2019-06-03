Кафедра и катедра: Вступило в силу новое украинское правописание. Новости

С сегодняшнего дня, 3 июня, официально начала действовать новая редакция «Украинского правописания», однако для закрепление всех правил предусмотрен переходный период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве разрабатывают план имплементации новой редакции, которым и будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс. В Министрестве также заверии, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.

Новая редакция «Украинского правописания» опубликована на сайте Минобразования.

В частности, обнародовано краткое обозрение основных перемен в новой редакции. К примеру, допускается вариативность в написании слов иностранного происхождения. Так, можно одинаково использовать буквы «г» и «ґ», буквосочетания «ау» и «ав», а буквосочетание «th» в словах греческого происхождения можно передавать как буквой «т», так и «ф» (анафема и анатема, дифирамб и дитирамб, эфир и этер, кафедра и катедра, миф, мифология и мит, Афины и Атены, Борисфен и Бористен, Демосфен и Демостен, Марфа и Марта и т.д. и т.п.).

Ранее сообщалось, что 16 мая, в парламентской газете «Голос Украины» опубликовали закон о функционировании украинского языка как государственного, который 15 мая подписал глава государства Петр Порошенко.