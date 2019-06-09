Верификация соцвыплат: Кабмин проверит всех получателей помощи. Новости

В Украине получателей пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет государственных средств, будут проверять через существующие реестры и системы. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины определил новый порядок осуществления проверок и мониторинга государственных выплат. Верификация госвыплат – это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, которая определена законодательством для назначения, начисления и/или осуществления госвыплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации.

«То есть, если определять проще, то это те данные, которые вы предоставляете для назначения помощи. Например, в случае адресной помощи для переселенцев к таким данным относится информация о наличии жилых помещений, депозитов, факта трудоустройства, прочее. Именно эти данные и будут проверяться через существующие реестры и системы», – разъясняют правозащитники.

Как отмечают правозащитники, верификация проводилась и ранее в соответствии с Постановлением КМУ №136 «Об утверждении Порядка осуществления верификации и мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования».

Однако, важную роль в данном вопросе сыграл Конституционный суд Украины, который решением от 18 октября 2018 года по делу по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, Минфин должен спрашивать разрешение, прежде чем получать такие данные.

«Как видим, Кабмин вносит изменения, но соответствуют ли они решению суда... 3 апреля Кабмин утвердил механизм обработки персональных данных, которые используются во время верификации, их состав, способ сбора, условия их хранения, меры обеспечения защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного использования или утраты при осуществлении верификации и мониторинга госвыплат. Таким образом, как сообщает правительство, будет полностью обеспечена защита персональных данных получателей госвыплат при осуществлении верификации этих выплат и повысится качество их обработки. Однако сомнение вызывает другое», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, как сообщает сам Кабмин, для окончательного урегулирования на законодательном уровне полномасштабного аудита пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат, Минфином был разработан законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат», который в начале 2019 года был одобрен Кабмином и зарегистрирован в ВРУ под №9511. Как утверждается, принятие именно этого закона позволит законодательно урегулировать основные правовые и организационные основы осуществления верификации госвыплат. «Все хорошо, но хочется напомнить, что сначала принимается закон, который соответствует Конституции, а только потом Кабмин разрабатывает и принимает свои акты, а не наоборот», – отмечают правозащитники.

Так, верификация касается всех получателей помощи от государства. Речь идет не только о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Верификация будет осуществляться Министерством финансов, которое также будет предоставлять свои рекомендации органам, осуществляющим выплаты.

Зачем это нужно? «Логика достаточно проста. Одна из крупнейших статей расходов государственного бюджета – социальная сфера. А все расходы требуют своего контроля. Со своей стороны, мы еще раз призываем вас внимательно относиться к информации, которая вами предоставляется, ее соответствия и тех условий, которые являются существенными для назначения помощи или исключают ее выплату. Помните, что сейчас большинство данных фиксируются: жилье – в реестре прав на недвижимое имущество, заработная плата учитывается в органах Государственной фискальной службы, и прочее», – комментируют правозащитники.

Как это будет осуществляться? По состоянию на момент публикации данного материала финальная, обнародованная версия текста отсутствует. Однако, можно ожидать, что после проверки данных:

Минфин будет отправлять органу, осуществляющему выплаты, рекомендацию о приостановлении или прекращении выплат в связи с выявленными несоответствиями.

Орган, осуществляющий выплаты, на основании такой рекомендации будет принимать решение о приостановлении или прекращении, продлении выплат.

Будет подниматься вопрос возврата излишне или безосновательно полученных сумм помощи.

«Правда, определение оснований приостановления или прекращения выплат в решении соответствующего органа является отдельной темой для дискуссий, а Кабмина к работе», – отмечают правозащитники.

Кроме того, такая верификация может коснуться и внутренне перемещенных лиц. «В каком объеме, когда, и как будет происходить верификация – неизвестно. По факту, это должен быть непрерывный процесс», – уточнили в «Донбасс-SOS».

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