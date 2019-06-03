В Луганской области стали собирать больше налогов за воду и использование недр. Новости

148 миллионов рентной платы за пользование недрами поступило от налогоплательщиков-юридических лиц в январе-апреле в общий фонд государственного бюджета. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Главное управление государственной фискальной службы в Луганской области.

Отмечается, что это на 34,6 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за 4 месяца текущего года государственный бюджет получил более 3 миллионов гривен от рентной платы за специальное использование воды, что превышает прошлогодний показатель на 556 тысяч гривен.