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В Луганской области стали собирать больше налогов за воду и использование недр. Новости

В Луганской области стали собирать больше налогов за воду и использование недр

03.06.19 17:08dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

148 миллионов рентной платы за пользование недрами поступило от налогоплательщиков-юридических лиц в январе-апреле в общий фонд государственного бюджета. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Главное управление  государственной фискальной службы в Луганской области.

Отмечается, что это на 34,6 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за 4 месяца текущего года государственный бюджет получил более 3 миллионов гривен от рентной платы за специальное использование воды, что превышает прошлогодний показатель на 556 тысяч гривен.

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