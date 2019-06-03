В Донецкой области автобус с пассажирами попал в песчаную ловушку (Фото). Новости

На обочине дороги в с. Озерное (Лиманский район, Донецкая обл.) в песке застрял автобус. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В застрявшем автобусе находилось 16 детей и 12 взрослых, приезжавших из Новогродовки на экскурсию в Ямпольский дендропарк.

«Для оказания помощи на место происшествия выезжали сотрудники 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автобус из песчаной ловушки на дорогу, после чего водитель автобуса смог продолжить движение самостоятельно», – говорится в сообщении.

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.