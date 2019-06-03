В Донецкой области за попытку убийства женщину посадили под домашний арест. Новости

Судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток жительнице Курахово (Донецкая обл.), которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 28 мая, около 18:00, 52-летняя женщина вместе с 42-летним сожителем по месту жительства употребляли спиртные напитки. После очередной рюмки между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина, который уже привык решать конфликты с женщиной путем ее избиения, вновь нанес ей телесные повреждения. Опьяневшая хозяйка, вместо того, чтобы позвать на помощь соседей или полицию, схватила со стола кухонный нож и трижды ударила им сожителя в грудную клетку и один раз в живот.



Раненый убежал от своей нападающей на улицу, где его увидели прохожие – они и вызвали на место преступления полицейских. С проникающими колото-резаными ранениями потерпевшего доставили в больничное учреждение, а его сожительницу – в следственный изолятор.



Досудебное расследование продолжается.