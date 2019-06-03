Россия манипулирует фактами в Международном суде ООН, – Зеркаль. Новости

На этой неделе в Международном суде ООН начнет выступать РФ, которая поставила под сомнение юрисдикцию суда относительно иска Украины против России. Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Аргументы РФ стали известны уже давно. 12 сентября 2018 года Россия подала в суд свои предварительные возражения (Preliminary Objections). 250 страниц текста ... посвящены попытке запутать всех и превратить наше дело в нечто совсем иное, чем заявила Украина», – отметила Зеркаль.

По ее информации, пространные объяснения РФ сводятся к нескольким тезисам:

Первый. По мнению РФ, суд не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенных нарушениях Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно пытается втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух Конвенций;

Второй. По мнению РФ, все нарушения, о которых заявляет Украина, совсем не нарушения. Никакого терроризма, никакого финансирования, никаких преследований. «Это самая опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всю доказательную базу. Как в советской эстрадной репризе – "Здесь играем, здесь не играем, здесь пятно – рыбу заворачивали". С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так, чтобы действия России не попадали под их действие», – комментирует Зеркаль.

Третий. По мнению РФ, Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора, перед тем как обратиться в суд. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах и ​​выступлениях адвокатов Российской Федерации много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность.

По словам Зеркаль, ответ Украины на возражения РФ также изложен в письменном виде – 14 января этого года Украина подала свои письменные объяснения (Written Statement). Сразу после начала заседания он станет доступен на сайте Суда ООН. «На более чем 200 страницах мы объясняем, в чем ошибочность позиции РФ. Во-первых, РФ пытается манипулировать судом и вместо вопроса юрисдикции, рассматривать дело по существу на собственных условиях. Как я уже отмечала – это самая большая опасность и ловушка. РФ пытается сказать суду – забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия. В современном мире медиа такая манипуляция часто срабатывает. Но не должно сработать в почтенном суде ООН. На этом этапе суд рассматривает только вопросы юрисдикции. Во-вторых, мы еще раз и очень тщательно объясняем, в чем заключается природа спора. Говорим о нормальном, а не искусственно суженном, понимании конвенций. Говорим об уместности их применения к нашему спору. И призываем рассмотреть этот спор по существу. Конечно же, мы, как и раньше, терпеливо и добросовестно вспоминаем, как мы вели переговоры с РФ и убеждали их устранить нарушения», – пояснила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что в Международном уголовном суде ООН в Гааге (Нидерланды) сегодня, 3 июня, начнется слушание по иску Украины против России.