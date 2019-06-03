Обстрел Новгородского: Поврежден дом мирных жителей. Новости

В поселке Новгородское (Донецкая обл.) в результате обстрела был поврежден дом мирных жителей. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

По информации организации, обстрел произошел 31 мая около 23:00. В результате в доме по ул. Славянская (до переименования – Стахановская) полностью сгорела крыша, также повреждено окно.

«В доме проживает супружеская пара – Николай Григорьевич и Анна Николаевна, которые имеют статус "дети войны". Николай Григорьевич имеет серьезные проблемы со здоровьем – на фоне вооруженного конфликта у мужчины практически пропало зрение, что сделало его зависимым от сторонней помощи. С возрастом и Анна Николаевна приобрела проблемы со здоровьем, из-за которых женщина стала передвигаться при помощи трости», – рассказали в гуманитарной миссии.

Волонтеры передали семье материалы для быстрых ремонтов.