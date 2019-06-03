Субсидиантам: В Минсоцполитики предупреждают о незаконных долгах, появившихся в платежках. Новости

Долги, которые появились у субсидиантов в июне, в большинстве случаев являются незаконными. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Субсидианты, которые имели неиспользованные субсидии за октябрь 2018 – январь 2019 года, имели право воспользоваться ими до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля-апреля 2019 года. Поэтому долги, которые выставили в июне таким домохозяйствам поставщики коммунальных услуг, являются незаконными», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, если по состоянию на май в личных кабинетах субсидиантов была переплата, а в июне появился долг, это «повод для получателей жилищных субсидий требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета».

Узнать причину происхождения долга можно, запросив у коммунальщиков помесячную распечатку информации: какая социальная норма, сколько газа, воды, тепла, света фактически потреблено домохозяйством, сколько уплачено, а сколько сэкономлено. На основе этих данных можно определить правомерность выставления задолженности и причин ее возникновения.

Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:

Задолженность в июньской платежке могла появиться у тех людей, которые за май не оплатили счета за коммунальные услуги. Семьи, потребляющие больше предоставленных им социальных нормативов, должны доплатить за фактически потребленную услугу сверх нормы. Если у субсидианта до начала отопительного сезона (2018-2019 годов) была накоплена задолженность и не уплачена в течение зимы. Такая задолженность субсидией не покрывается и должна уплачиваться субсидиантом самостоятельно.

Читайте также: