Геращенко прокомментировала возвращение Кучмы в Минский процесс. Новости

В Украине мало переговорщиков, способных вести диалог с Россией на переговорах в Минске. Такое мнение сегодня, 3 июня, на своей странице в Facebook высказала первый вице-спикер Верховной Рады, экс-уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию и экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

«Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие 4 года. Это только подтверждает факт, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с РФ и международными партнерами, – в стране очень и очень мало. Плюс сами переговоры в Минске столь непростые и специфические, там надо иметь зубы, выгрызать украинский интерес, сохраняя при этом институциональную память. Тот факт, что новый президент оставил переговорную команду без изменений (я сама написала заявление об отставке, как член команды Порошенко, но передала всю информацию о заложниках новой команде), только подтверждает, что Порошенко в свое время определил сильную профессиональную группу, которая боролась за Украину», – написала Геращенко.

Также она напомнила, что по сообщению администрации президента сегодня на встрече с переназначенным головой ТКГ Леонидом Кучмой кроме всех предыдущих участников 4-х подгрупп присутствовала Валерия Лутковская. «Она присутствовала и несколько дней назад на встрече нашей гуманитарной группы с президентом Зеленским. Насколько я понимаю, она как раз будет вести гуманитарный блок, вопросы освобождения. Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние освобождения. Она профессионал и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи. Особенно в вопросах безопасности и разблокировки вопроса освобождения заложников», – резюмировала Геращенко.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял третий президент Украины Леонид Кучма.

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