Чевик стал главой СММ ОБСЕ в Украине. Новости

Посол Яшар Халит Чевик стал главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Миссии.

«Посол Яшар Халит Чевик стал главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по назначению Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака», – говорится в сообщении.

Как сообщается, до этого назначения посол Чевик был послом Турции в Сирии и Греции, а также Постоянным представителем Турции при ООН. «Мы приветствуем посла Чевика и желаем ему всего наилучшего на этом посту», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, со 2 апреля 2014 года СММ ОБСЕ в Украине возглавлял Эртугрул Апакан – также кадровый турецкий дипломат, который был постоянным представителем Турции в ООН в 2009-2012 годах и заместителем министра в Министерстве иностранных дел в 2006-2009 годах.

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