Зеленский назначил своего представителя в КСУ. Новости

Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем Президента в Конституционном суде Украины. Соответствующий указ № 351 / 2019 обнародован в сегодня, 3 июня, на сайте главы государства.
«Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины», – говорится в документе.
Федор Вениславский родился в 1969 году, является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».
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