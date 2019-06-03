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Зеленский назначил своего представителя в КСУ. Новости

Зеленский назначил своего представителя в КСУ

03.06.19 19:10dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем Президента в Конституционном суде Украины. Соответствующий указ № 351 / 2019 обнародован в сегодня, 3 июня, на сайте главы государства.

«Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины», – говорится в документе.

Федор Вениславский родился в 1969 году, является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».

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