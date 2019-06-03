В «ДНР» грозят не пропускать через линию разграничения детей с украинскими документами. Новости

Члены незаконных вооруженных формирований, дежурящие на блокпостах в на линии разграничения, предупреждают о том, что вскоре не будут пропускать через линию разграничения несовершеннолетних с документами, выданными украинскими учреждениями. Люди столкнулись с этой проблемой при выезде на мирную территорию Украины, пишут «Факты».

«Сказали, что у детей должны быть "документы", выданные так называемой властью "ДНР" – свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык. Мы подсчитали. Что такой перевод обойдется в 900 рублей (около 400 грн – ред.) на каждого ребенка. Из-за кампании "паспортизации от Путина" очереди к нотариусам теперь с записью на неделю, а то и на месяц вперед. И на заверенные переводы документов нотариусы, пользуясь такой востребованностью, подняли цену: если ранее перевести и заверить один документ, например свидетельство о рождении, стоило примерно 150−200 рублей, то теперь это может стоить от 400 до 900 рублей. Никаких "официальных" распоряжений на эту тему мы нигде не нашли», – рассказали дончане.

По словам собеседников, жители неподконтрольных украинскому правительству территорий возмущаются, потому что даже в «конституции ДНР» украинский язык обозначен как второй государственный и его по-прежнему преподают в школах. Но местные «власти» на возмущения людей никак не реагируют.