Новое образовательное пространство: На Донетчине реконструировали еще одну сельскую школу. Новости

В селе Ильиновка (Донецкая обл.) в рамках проекта «Новое образовательное пространство» была реконструирована местная школа. Теперь 440 школьников учатся в обновленном современном и интересном школьном пространстве. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сегодня, 3 июня, передает пресс-служба ведомства.

«Обычная сельская школа в Донецкой области, которая годами стояла серая, некрасивая и несовременная. Благодаря проекту "Новое образовательное пространство" изменилось и само здание, и отношение детей к учебе. Теперь им интересно учиться и хочется приходить сюда снова. Это действительно круто!», – сказал он.

Так, фасад здания сделали энергоэффективным, обустроили просторную яркую столовую, современные актовый и спортивный залы, зал для занятий хореографией.

Каждый класс в школе оборудовали интерактивными досками, нетбуками и другой современной техникой. Есть интересные и яркие игровые комнаты для самых маленьких.

Кроме этого, здание сделали доступным для обучения детей с инвалидностью – есть удобные пандусы, тактильные отметки на полу и тому подобное.

Лев Парцхаладзе отметил, что сейчас уже 500 школ и детсадов по Украине активно внедряют принципы Нового образовательного пространства. «Более 200 тысяч счастливых детей растут в совершенно других условиях», – отметил он.

Справка : Новое образовательное пространство создается в учебных заведениях Украины по 4 основным принципам: энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство, инклюзия и безбарьерность. Цель – создание комфортных условий для качественного обучения в Новой украинской школе.

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