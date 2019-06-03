Стало известно, сколько на сегодня переселенцев в Украине. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 3 июня, учтены 1 млн 382 тыс. 449 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 27 мая в Украине были учтены 1 млн 380 тыс. 977 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 472 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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