Курс Украины в ЕС и НАТО: Зеленский в Брюсселе подтвердит неизменность. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время его первого заграничного визита в Брюссель завтра, 4 июня, задекларирует неизменность курса Украины в европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель во время брифинга в Киеве, пишет «Интерфакс – Украина».

« Завтра произойдет первый заграничный визит президента Владимира Зеленского. Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию » , – сказала Мендель.

Она также сообщила, что в Брюсселе Зеленский встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО.