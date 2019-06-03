В «ДНР»: Подростки забросали камнями пригородный поезд. Новости

Вечером 2 июня неизвестные подростки забросали камнями пригородный поезд № 6106, который следовал из неподконтрольной украинскому правительству Горловки в Никитовку (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 июня, сообщает «Донецкая железная дорога».

«Через три минуты после отправления со станции Горловка, в 18:08, в состав пригородного поезда № 6106 сообщением Горловка-Никитовка неизвестными подростками были брошены камни. В результате было разбито наружное стекло оконного блока в вагоне № 048-22458», – говорится в сообщении.

Как сообщают проводники вагона, на месте 49, расположенном возле окна, куда попали камни, сидел пассажир. Второе стекло оконного блока выдержало удар и, к счастью, никто не пострадал.

Выезжая со станции Горловка, состав двигался со скоростью не более 30-40 км/ч, поэтому противоправные действия подростков не привели к серьезным последствиям, в частности, потере управления поездом.

Отмечается, что это первый зафиксированный случай подобного хулиганства на дороге за последние 5 лет.