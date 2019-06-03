НВФ в направлении Попасной выпустили 24 мины . Новости

Сегодня, 3 июня, по состоянию на 12 часов незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе трижды открывали огонь. Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического центра Национальной безопасности Украины со ссылкой на данные Минобороны.

Уточняется, что на Луганском направлении за период с 07:15 до 07:55 противник выпустил 24 мины 120-го калибра, вел огонь из станковых, противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи города Попасная.