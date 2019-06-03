Перегрев и обезвоживание: В МККК рассказали о сезонных проблемах людей при пересечении КПВВ (Фото). Новости

При пересечении линии разграничения на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» с наступлением жары перегрев и обезвоживание стали основными проблемами людей, вынужденных долгие часы ждать в очередях. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.
«С наступлением жары перегрев и обезвоживание стали основными проблемами всех, кто вынужден долгие часы ждать прохождения формальностей в Станице Луганской – сложном для пересечения КПВВ. Чтобы защитить людей в очереди от палящих лучей солнца, им предлагают отдохнуть в тени под навесом», – говорится в сообщении.
А у пункта помощи МККК все желающие могут набрать питьевую воду из кранов, которые организация ранее установила между пунктами пропуска.
«Юлии Васильевне – 88 лет. Линию соприкосновения она пересекает впервые. Ранее здоровье женщины не позволяло преодолеть такой сложный путь. Дорога через полуразрушенный мост в Станице Луганской – изнурительное испытание для людей пожилого возраста, особенно для лиц с инвалидностью. Волонтеры Красного Креста, которые дежурят возле пунктов пропуска, берут людей под особую опеку. Им при необходимости оказывают первую помощь и помогают перемещаться», – добавили в МККК.
Кроме того, волонтеры Красного Креста Украины регулярно напоминают людям о необходимости чаще пить и предлагают воду в одноразовых стаканчиках.
Напомним, на Донбассе уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт. Местные жители попадают под перекрестный огонь и подрываются на минах. Но все больше людей гибнет из-за другой, неожиданной, причины: они не выдерживают очередей при пересечении линии разграничения.
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