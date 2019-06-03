Шесть лет лишения свободы: Суд огласил приговор наркоторговцу. Новости

Шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества определены достаточным наказанием злоумышленнику, осужденному за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 307 (хранение с целью сбыта и незаконный сбыт психотропных веществ, совершенные повторно) УК Украины. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Публичным обвинением, которое в ходе судебного процесса поддерживала Краматорская местная прокуратура, полностью доказана вина 34-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за кражи, в том, что в феврале 2019 он, заведомо зная, что операции с наркотическими средствами и психотропными веществами являются незаконными, умышленно продал покупателю за 100 грн медицинский шприц с жидкостью, которая содержала амфетамин и метамфетамин.



Второй раз злоумышленник заработал 100 грн по продаже аналогичных психотропных веществ в апреле текущего года, в чем также был уличен правоохранителями.