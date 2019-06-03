НВФ активизировали минирование «второй линии обороны» на Донбассе. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе активизировали работы по оборудованию позиций «второй линии обороны» по периметру которой оборудуются минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«Командование российско-оккупационных войск наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, активизировались работы по оборудованию позиций т. н. "второй линии обороны", которые предполагается усиливать резервами, сформированными в том числе за счет сил и средств так называемых "республиканских министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций"», – сказал Праута.

По его словам, указанные позиции по всему периметру их расположения в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. «Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток по указанным причинам погибли четыре военнослужащих российско-оккупационных войск. В то же время, минирование оккупантами дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей», – резюмировал полковник.