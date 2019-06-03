В Мариуполе изъяли контрафактных сигарет на 100 тыс. грн (Фото). Новости

Участковые офицеры Центрального отдела полиции совместно с сотрудниками Департамента экономики города Мариуполь (Донецкая обл.) проверили торговые объекты по продаже алкоголя и табачных изделий. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители изъяли почти 4 000 пачек сигарет, которые сбывались жителям без лицензии и соответствующих акцизных марок. Опасные для здоровья изделия были обнаружены в одном из киосков на территории Левобережного района города. Общая стоимость изъятой продукции составила почти 100 000 гривен. Сейчас она направлена на экспертизу.

По факту составлен административный материал по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции.